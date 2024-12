Forensische opsporing ter plaatse op Tarwekamp

Op beelden is te zien dat de politie in de nacht van zondag op maandag een jerrycan heeft veiliggesteld. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen.

Een ANP-verslaggever ter plaatse ziet dat er maandagochtend nog altijd veel politie op de been is. Twee kranen halen puin van een stapel. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er nog altijd een klein gedeelte is dat de hulpverleners nog niet hebben kunnen doorzoeken.

De stapel puin op de plek waar het appartementencomplex stond, is inmiddels afgenomen tot aan straatniveau, ziet de verslaggever.

Twee explosies verwoestten zaterdagochtend rond 06.15 uur vijf dubbele bovenwoningen in een appartementencomplex in de Haagse wijk Mariahoeve. Tot nu toe zijn zes lichamen van overleden slachtoffers gevonden. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen, is niet duidelijk.

Kort voordat de explosies plaatsvonden, reed een bestuurder met hoge snelheid weg van de Tarwekamp. De politie zoekt deze persoon. Hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Margreet Fröberg zei zondagavond op een persconferentie dat er aanwijzingen zijn dat het om een misdrijf gaat.