Nieuwe Bob-campagne richt zich op weerstaan van verleiding

„De afgelopen jaren zien we helaas dat het aantal bestuurders onder invloed weer toeneemt”, constateert minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat. „Daarom vind ik het goed dat Bob dit jaar in een ander jasje is gestoken.” Hij hoopt dat de Bob door de nieuwe campagne weer onderwerp van gesprek wordt.

Een op de drie aangewezen Bobs geeft aan regelmatig in verleiding te worden gebracht om alcohol te drinken, blijkt uit een flitspeiling van PanelWizard waar het ministerie op wijst. Bijna een kwart krijgt „grappige opmerkingen” als zij het bier laten staan voor een frisdrankje omdat ze moeten rijden. Tegelijkertijd wordt de meerderheid van de mensen die ook vrienden naar huis rijden hiervoor bedankt.