Natuur & Milieu slaat alarm over verdere ‘verstening’ steden

De organisatie roept de minister op te regelen dat het groen in steden gelijke tred houdt met de woningbouw. „De helft van alle buurten is op dit moment versteend. In de vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag is dat zelfs bij zeven op de tien buurten het geval.” Het aantal versteende buurten nam de afgelopen vijf jaar met bijna 8 procent toe, zegt Natuur & Milieu.

Een buurt is versteend als er minder dan 75 vierkante meter openbaar groen per huisadres is of als er niet minstens 1 hectare aaneengesloten groen voorkomt, licht de organisatie toe.

„Groen krijgt uiteindelijk geen prioriteit in besluitvorming. Groenvisies blijven daarmee een papieren werkelijkheid. Daarom hebben we landelijk beleid en regelgeving nodig om zo een minimale hoeveelheid groen te waarborgen. Investeren in groen betekent investeren in volksgezondheid en het voorkomen van hitte en wateroverlast”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.