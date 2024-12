Vakbonden Zuid-Korea willen staken als president niet vertrekt

De Koreaanse metaalarbeidersvakbond, die werknemers van de fabriek van Hyundai Motor Co. en personeel van staalproducent Posco Holdings Inc. en scheepsbouwer HD Hyundai Heavy Industries Co. omvat, is van plan om vanaf woensdag te staken. Werknemers in openbare treinen en metro’s, die al staakten voor de afgeroepen noodtoestand, zeggen dat ze „tot het einde zullen vechten” om Yoon te zien aftreden. Tijdelijke werknemers op openbare scholen en van medische diensten hebben ook gedreigd zich bij de actie aan te sluiten.

Yoon overleefde zaterdag een stemming van het parlement waarmee de oppositie hem wilde afzetten, maar staat nog steeds onder grote druk om af te treden na het uitroepen van de noodtoestand in het land.