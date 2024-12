Ruim twee eeuwen aan politieke besluiten in één klap open

Het Nationaal Archief scande alle zogenoemde resolutieboeken waarin de besluiten (’nae deliberatie goetgevonden ende verstaen”) destijds werden opgetekend. Aanvankelijk gebeurde dit met de hand, later werden ze gedrukt. Het Huygens Instituut zette de scans, samen met het KNAW Humanities Cluster, met al dat handgeschreven en gedrukte oud-Nederlands om in via de computer gemakkelijker leesbare letters en teksten.

„Twee eeuwen aan taalverandering en de afwezigheid van een standaardspelling vormden daarbij extra uitdagingen, omdat woorden voorkwamen in talloze varianten”, vertellen de makers van de site. Maar de originele scans en de daaruit gegenereerde tekst kunnen nu naast elkaar worden bekeken.

In de transcripties zijn termen personen, plaatsen en organisaties apart op te zoeken. Eerder verschenen al delen van de archieven, ook al digitaal, maar nog niet eerder op deze wijze en zo compleet. De klus heeft vijf jaar geduurd.