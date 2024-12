China hoopt op snelle terugkeer stabiliteit in Syrië

„Relevante Syrische partijen” worden opgeroepen de veiligheid te garanderen van Chinese instellingen en medewerkers van die instellingen, aldus het ministerie. De Chinese ambassade zou nog openblijven.

Dat geldt niet voor alle ambassades. Een diplomatieke bron zegt tegen AFP dat personeel van de Iraakse ambassade in Damascus zondag naar Libanon is vertrokken vanwege de onrust in Damascus.

Rebellen in Syrië zeggen de hoofdstad te hebben bevrijd en leider Bashar al Assad te hebben verdreven. Assad bezocht China vorig jaar nog. Hij kondigde toen met president Xi Jinping aan dat een „strategisch partnerschap” tussen de landen was gesloten.