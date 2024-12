Von der Leyen wil Syrië helpen als het land minderheden beschermt

Een coalitie van overwegend radicale soennitische rebellengroepen heeft in het weekeinde de hoofdstad Damascus ingenomen na een offensief dat 27 november in het noordwesten van het land begon. Assad is naar Rusland gevlucht. De opstand tegen Assads dictatuur begon in 2011 en leek in 2020 te zijn vastgelopen.

Het nieuwe offensief heeft het regime verrast en de strijdkrachten ontmoedigd. In Syrië is bijna driekwart van de bevolking soennitisch en de rest bestaat uit minderheden zoals alawieten en christenen. Assad behoorde tot de alawitische bevolkingsgroep. Veel leden van de minderheden vrezen vervolging in een soennitische islamitische staat die rebellenleider Abu Mohammed al Jolani zegt na te streven.