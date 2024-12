Domplein loopt leeg na samenkomst duizenden feestende Syriërs

De gemeente regelt het verkeer, laat een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma weten. Hoewel het druk en chaotisch is in de stad, is de sfeer gemoedelijk. De feestvierders hebben Syrische vlaggen bij zich, ook werd er op het Utrechtse plein vuurwerk afgestoken. Veel auto’s rijden al toeterend door de binnenstad.

Ook op andere plekken in Nederland zijn Syriërs de straat op gegaan. Zo trok in Nijmegen een stoet mensen met Syrische vlaggen door het centrum, begeleid door luid toeterende auto’s, richting het Kelfkensbos. Daar zijn momenteel zo’n 150 mensen bijeen voor een manifestatie. Er wordt gezongen en gedanst. De politie is aanwezig. De bijeenkomst lijkt rustig te verlopen. Ook in Zwolle vieren Syriërs feest.

Rebellen hebben de regering van president Bashar al Assad ten val gebracht. Het is onduidelijk waar Bashar al Assad is.