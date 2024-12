Rusland krijgt garanties over bases en ambassade in Syrië

Rusland heeft een luchtmacht- en een marinebasis aan de Syrische kust. Het land is een bondgenoot en steunpilaar geweest van de Syrische president Bashar al Assad en diens vader Hafez (1930-2000). Bashar al Assad is dit weekend uit Damascus gevlucht naar Rusland. Volgens lokale berichten zijn de rebellen ook al in de kustplaats Jableh, enkele kilometers van de luchtmachtbasis Hmeimim waar de Russische luchtmachteenheden gestationeerd zijn. Volgens onbevestigde berichten verplaatsen de Russen hun spullen op het vliegveld naar hun marinebasis in Tartus, vijftig kilometer zuidelijker.

Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad opgeroepen maandag bijeen te komen om de situatie in Syrië te bespreken.