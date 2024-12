Politievoorzitter: bizar hoe makkelijk explosief wordt ingezet

Vuurwerk zoals cobra’s wordt gewoon als wapen ingezet en zou daarom al een halt moeten worden toegeroepen bij de productie, aldus Kooiman. Ook is er meer opsporing van en eigenlijk permanent scannen op explosieven nodig, maar daarvoor zijn er niet genoeg mensen.

Het is ook Kooiman nog onbekend wat de oorzaak van de desastreuze ontploffingen zaterdag in Den Haag is. Ze noemde de gebeurtenissen „ontzettend heftig”, niet alleen voor de getroffenen, maar ook voor omwonenden en met name ook de hulpverleners die nog mensen proberen te vinden.