Nabestaanden Decembermoorden: geef Bouterse-Highway andere naam

Voormalig legerleider en couppleger Bouterse (79) werd op 20 december 2023 na een slepende rechtszaak definitief veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Samen met zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel is hij voortvluchtig. Drie andere veroordeelden zitten inmiddels hun straf uit in de ziekenboeg van een gevangenis.

„De snelweg die de naam draagt van de veroordeelde crimineel moet worden hernoemd”, zei Oemrawsingh onder applaus van de nabestaanden, familieleden en sympathisanten. Bouterse, toen president, opende de weg in 2020, nog geen twee weken voor de verkiezingen die hij verloor. De weg is nog geen tien kilometer lang en heeft tientallen miljoenen Amerikaanse dollars gekost.

De vlucht van Bouterse kwam niet onverwacht voor ex-president Ronald Venetiaan (88), die in Fort Zeelandia aanwezig was om morele steun te geven. „Eigenlijk is het zo dat we met die twee veroordeelden alles konden verwachten. De moed om de consequenties te dragen voor de daden is er constant niet geweest en dat zien we nu ook weer”, zei hij tegen het ANP.

Vier organisaties hebben Santokhi in een open brief opgeroepen om alles te doen om te zorgen dat alle veroordeelden gevangen worden genomen. Zij wensen eerherstel voor de vijftien omgekomen slachtoffers en van vakbondsleider Fred Derby, die als enige de moordpartij overleefde. Verder eisen zij een gepaste schadevergoeding aan de nabestaanden.

Sinds de moorden zijn de slachtoffers elk jaar herdacht tijdens een oecumenische kerkdienst waarin werd aangedrongen op onderzoek en berechting. Nu het definitieve vonnis er ligt, stopt de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede met deze jaarlijkse plechtigheid. In een rooms-katholieke kerk in Paramaribo is zondag wel gebeden voor de vijftien mannen, nadat hun namen waren uitgesproken. De Surinaamse televisie zendt zondagavond een overzicht uit van de herdenkingsdiensten door de jaren heen.