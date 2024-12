Europese landen verwelkomen vertrek Assad

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemde de val van het regime „een grote opluchting” voor miljoenen Syriërs. Ze waarschuwde wel dat het land nu niet in handen mag vallen van „andere radicalen”.

Bondskanselier Olaf Scholz sprak over „goed nieuws”. Hij zei dat Assad veel doden op zijn geweten heeft en ook veel mensen op de vlucht heeft gejaagd. „Die kwamen in veel gevallen naar Duitsland.”

Frankrijk zei dat Assad zijn eigen volk gewelddadig heeft onderdrukt en drong aan op een vreedzame politieke machtsoverdracht in Syrië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep Syriërs op „alle vormen van extremisme te verwerpen”.

President Emmanuel Macron noemde het regime van Assad „barbaars”. Hij prees de Syriërs voor hun geduld en moed. „In deze onzekere tijd, wens ik ze vrede, vrijheid en eenheid toe.”

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares zei op televisie dat hij hoopt dat geen „balkanisering” van Syrië zal plaatsvinden. „Waarbij verschillende regio’s worden bestuurd door verschillende groepen”, legde hij uit.

„We moeten zorgen dat het Syrische volk kan beslissen hoe ze worden bestuurd in de toekomst en door wie”, zei Albares. „En natuurlijk dat de territoriale integriteit van Syrië behouden blijft.”

De familie Assad heerste ruim een halve eeuw over Syrië. Nu de president schijnbaar is verdreven na een burgeroorlog die begon in 2011, gaat het land een onzekere periode tegemoet.