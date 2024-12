Notre-Dame in Parijs na 5 jaar weer open

„We zijn hier. De wereld kijkt naar ons. Laten we de Notre-Dame heropenen!” schreef Macron op X, terwijl de aartsbisschop de openingshandelingen verrichtte en de kerkklokken voor het eerst in vijf jaar luidden.

Binnen benadrukte Macron in zijn toespraak dat de kerk grotere verwoesting bespaard was gebleven dankzij de moed van brandweerlieden die de „gevel beklommen, in het vuur doken en voorkwamen dat de zestien klokken vielen”. De restauratie, was volgens hem alleen mogelijk door de samenwerking van vele honderden mensen. „We moeten deze les in breekbaarheid, nederigheid en wilskracht koesteren en nooit vergeten dat ieder mens telt”, zei hij.

Onder de genodigden in de kerk waren brandweerlieden die hielpen bij het blussen en ambachtslieden die meewerkten aan de restauratie. Zij kregen een minutenlange ovatie van de andere gasten.

Frankrijk heeft een hectische politieke week achter de rug, met een motie van wantrouwen tegen de regering en het aftreden van premier Michel Barnier. Met de feestelijkheden zaterdag zal Macron hopen de politieke crisis enigszins naar de achtergrond te drukken. „We hebben herontdekt wat grote naties kunnen: het onmogelijke bewerkstelligen”, zei Macron.