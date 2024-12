Haagse politieke partijen reageren geschokt op explosies Tarwekamp

Ook de VVD in Den Haag is geraakt door „de vreselijke beelden van de ravage in Mariahoeve”. „We leven mee met slachtoffers en hun geliefden en denken aan alle betrokkenen en buurt die zo hard getroffen is. We wensen alle hulpdiensten en de gemeente veel sterkte bij hun zware werk.”

„Sterkte voor allen die zijn wakker geschrokken van de klap in #Mariahoeve. Spoedig herstel gewenst voor de gewonde slachtoffers die van de #Tarwekamp naar het ziekenhuis zijn gebracht”, zegt D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn. Wethouder Martijn Balster (PvdA) heeft het over een „verschrikkelijke ravage”. „Laten we hopen dat het aantal slachtoffers beperkt blijft.” En: „Ik leef enorm mee met alle wijkgenoten die net zo geschrokken zijn en met iedereen die rechtstreeks geraakt is.”

PvdD-fractievoorzitter Robin Smit: „Wat een nachtmerrie. Heel veel sterkte aan de slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners”. Ook DENK-wethouder Nur Icar zegt mee te leven met alle slachtoffers en hun nabestaanden. „We zijn met verschrikkelijk nieuws opgestaan vanochtend in Den Haag.”

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman zegt dat het instorten van de flat de buurt en bewoners zwaar heeft geraakt. „Dit raakt niet alleen de direct betrokkenen, maar laat ook de hele buurt geschokt achter. Veel dank aan en respect voor de hulpverleners.”