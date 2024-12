Advocaten ernstig bezorgd over invoering asielwetten door Faber

Het gaat om de wetswijziging die de invoering van het tweestatusstelsel regelt en de vereisten voor de nareis aanscherpt. De Orde kreeg een week om de voorstellen te bestuderen. Dat moest ook vertrouwelijk wat ongebruikelijk is, aldus de Orde. „Wij vrezen dat deze gang van zaken vaker gaat voorkomen en grote gevolgen heeft voor onze democratische rechtsstaat”, zegt algemeen deken Sanne van Oers van de NOvA.

Ze vindt dat de Orde en andere partners in de asielketen door de snelle procedure „gewoon buitenspel” worden gezet. Het is volgens Van Oers ook onduidelijk waarom Faber zo’n grote haast heeft. Daar is geen toelichting op gekomen. De NOvA ontraadt beide voorstellen. De Orde heeft „grote zorgen” over de mogelijk discriminerende werking van de regelgeving.

Minister Faber heeft grote haast met de invoering van asielmaatregelen. Ze wil de wetswijziging nog dit jaar naar de Raad van State voor advies sturen. Beperking van de instroom van migranten is een prioriteit voor het kabinet. PVV-leider Geert Wilders riep zijn partijgenoot Faber deze week nog op haast te maken met de asielwetgeving.

Het ministerie van Asiel en Migratie laat weten dat het de reacties gaat bestuderen en waar mogelijk verwerken in het wetsvoorstel.