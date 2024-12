„Explosie vernielt flatgebouw van 3 verdiepingen in Den Haag: 4 slachtoffers naar ziekenhuis, 40 woningen ontruimd”, kopt de VRT, die het bericht zaterdagochtend bovenaan de eigen nieuwssite plaatste. Het Duitse Bild schrijft dat Den Haag is opgeschrikt door een zware ontploffing en dat een groot gat is geslagen in het getroffen gebouw. De krant Rheinische Post meldt dat nog veel onduidelijk is over het aantal slachtoffers en de oorzaak.

In het Verenigd Koninkrijk bericht de Daily Mail over de ontploffing en het „inferno” in de stad. Er wordt een voorbijganger opgevoerd die vertelt dat de explosie voelde als een aardbeving. Ook internationale persbureaus als AFP en dpa berichten over de gebeurtenissen in Den Haag. Die organisaties maken nieuwsberichten die overgenomen kunnen worden door andere internationale media.