Haarlemse Bakenessertoren in oude staat hersteld

Het lood van de toren uit 1530 vertoonde scheuren en werd van binnenuit opgevreten door zuur uit de onderliggende eikenhouten constructie. Zo nu en dan vielen afgebrokkelde stenen naar beneden. Na de laatste restauratie in 1972 stond het onderhoud van de toren van de Haarlemse Bakenesserkerk stil.

De Bakenessertoren in het straatbeeld. beeld RD, Anton Dommerholt

Daar kwam dit voorjaar verandering in. Het loodgietersteam van het Zeeuwse restauratiebedrijf Jobse B.V. legt op dit moment de laatste hand aan het vervangen van het lood van de toren. Een nieuwe beschermlaag van dampopen folie moet ervoor zorgen dat het lood van binnenuit kan luchten en van buitenaf waterdicht is. Het hout onder de nieuwe loodbekleding is opnieuw geschilderd. De uivormige kroon van de toren is van nieuw lood voorzien. Een schilder zet de versierende ornamenten opnieuw in bladgoud. Het Bakenesser carillon ondergaat eveneens een restauratie.

De 42 meter hoge toren wordt bovendien teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. Het natuursteen wordt opnieuw wit geschilderd. Het lood behoudt zijn oorspronkelijke kleur „zoals dat voor 1972 ook altijd was”, aldus uitvoerder Hans van Leerdam van Jobse B.V.

Het hele project is begroot op 1.3 miljoen euro, meldt het Haarlems Dagblad . De restauratie heeft zo’n veertig weken in beslag genomen. Absoluut de moeite waard, zegt Van Leerdam, want de toren hoort bij het aanzicht van Haarlem. „Het is de kleinere variant van de Bavotoren. De torens bevatten dezelfde ornamenten, die ook in de toren van het Haarlemse stadhuis terugkomen. Het onderhouden van deze monumenten is belangrijk.”