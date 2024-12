Kerst is allereerst een feest voor Israël. God komt met de geboorte van Jezus tot Zijn volk. Dat is het volk waarmee God een eeuwig verbond gesloten heeft. Naar hen, de verloren schapen van het huis Israëls, is Hij gezonden, zo zegt Hij later Zelf.

De Knecht des Heeren, Jezus Messias, breekt de muur die scheiding maakte tussen Jood en heiden voorgoed af door Zichzelf te laten breken aan het kruis. Hij is het Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël, zingt Simeon.