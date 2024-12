Hoe laat de weg precies opengaat, is nog niet bekend. Eerst is er een openingsprogramma met minister Barry Madlener (Infrastructuur), daarna controleren wegwerkers de snelweg en systemen nog één keer en halen ze alle afzettingen weg.

De aanleg van de Blankenburgverbinding begon in 2018. Het project bestaat uit twee tunnels, de snelweg A24 en aansluitingen op de bestaande A15 en A20. Een ritje over de weg kost voor auto’s en bestelwagens 1,51 euro, voor vrachtverkeer en andere zware voertuigen kost een passage 9,13 euro. Dat verloopt digitaal, via drie private aanbieders of de website van e-Tol.

Wie de tol niet betaalt, krijgt eerst een betalingsherinnering. Die kost het eerste jaar nog niets, daarna moeten weggebruikers 8 euro extra betalen.

Voor tol is gekozen omdat de overheid niet genoeg geld beschikbaar had voor de aanleg van de verbinding. Het hele project kost 2,2 miljard euro, en de tolheffing moet 392 miljoen euro opleveren. Zodra dat bedrag met de tolheffing is bereikt, wordt de verbinding tolvrij.

Er zijn in Nederland nu geen snelwegen waarbij de weggebruiker zelf voor de tol moet betalen. Wel wordt tol geheven in de Kiltunnel bij Dordrecht, de Westerscheldetunnel in Zeeland en op een brug in Nieuwerbrug, weet de ANWB. De Wijkertunnel in de A9 onder het Noordzeekanaal is ook een toltunnel, maar daar merkt de weggebruiker niets van. De overheid betaalt voor die tunnel per voertuig een bedrag aan investeerders die de tunnel bekostigden.