Parlement Zuid-Korea stemt over afzetten president Yoon

Oppositiepartijen hebben een motie voor afzetting ingediend omdat ze vinden dat Yoon zijn grondwettelijke plichten als president heeft geschonden. De motie wordt aangenomen als een tweederdemeerderheid van het parlement voor is. De oppositie beschikt over 192 van de 300 zetels, Yoons partij PPP heeft er 108. Sommige leden van de PPP hebben zich uitgesproken tegen de noodtoestand, maar het is niet duidelijk of zij de afzettingsprocedure gaan steunen.

Bij voldoende steun wordt Yoon op non-actief gezet en tijdelijk vervangen door premier Han Duck-soo. Daarna volgt een afzettingsproces bij het constitutioneel hof. De rechters moeten binnen zes maanden bepalen of de president daadwerkelijk wordt afgezet. Na een eventuele afzetting moeten binnen zestig dagen presidentsverkiezingen plaatsvinden, wat ook het geval is als Yoon vrijwillig opstapt.

Yoons onverwachte afkondiging van de militaire noodtoestand heeft Zuid-Korea geschokt. Naast een woedende oppositie eisen ook vakbonden en burgers het vertrek van Yoon. In de afgelopen dagen zijn op verschillende plekken in het land demonstraties tegen de president geweest. De Zuid-Koreaanse politie verwacht zaterdag veel betogers in Seoul. De organisator houdt rekening met een opkomst van enkele honderdduizenden demonstranten.