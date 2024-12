Scholz gelooft in een ‘gezamenlijke Oekraïne-strategie’ met Trump

Buitenland

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt dat hij gelooft in een ‘gezamenlijke strategie’ voor Oekraïne met Donald Trump. Dit zegt Scholz in een interview met Funke Media Gruppe. „Ik heb al uitgebreid aan de telefoon gesproken met de aankomende VS-president en we zijn in direct contact met degenen die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid”, aldus de bondskanselier. „Ik heb er vertrouwen in dat we een gezamenlijke strategie voor Oekraïne kunnen ontwikkelen. Mijn uitgangspunt blijft dat er niets kan worden besloten zonder het Oekraïense volk inspraak te geven”, zei hij.