Burgemeester: bewoners Ternaard bemoedigd door gesprek minister

Hermans wil nog een half jaar met de NAM in gesprek en zei de intentie te hebben gaswinning in het Werelderfgoedgebied te voorkomen. De bewoners hoorden volgens Kramer „een minister die het liever niet wil doen en naar de mogelijkheid zoekt het definitief niet te doen”. „Dat heeft men wel duidelijk gehoord.”

De burgemeester zei dat het besluit al „tien keer eerder” is uitgesteld, maar dat de mensen in Ternaard nog wel genoegen nemen met uitstel van het besluit met een half jaar. Aan het eind van de bijeenkomst, die besloten was, klonk achter de deur een applausje. Volgens Kramer wordt het zeer gewaardeerd dat de minister naar het dorp toekomt. Ze voelen zich daardoor „gezien en gehoord”, aldus de burgemeester.