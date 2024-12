Rechtbank Pforzheim veroordeelt prediker tot boete wegens „volksopruiing”

Dat berichtten Duitse media vrijdag. Het bedrag is opgebouwd uit 150 „dagtarieven” à 40 euro.

De 32-jarige prediker had in juni vorig jaar een preek gehouden in baptistengemeente ”Zuverlässiges Wort” in Pforzheim met als thema ”God haat mensen”. Daarin verklaarde hij waarom homoseksuele mensen in zijn ogen „gevaarlijk” zijn, uit de maatschappij uitgestoten dienen te worden, „de dood verdiend hebben en door de staat vernietigd moeten worden”. Een opname van zijn preek werd live uitgezonden en verscheen op meerdere internetplatforms.

Het openbaar ministerie van Karlsruhe klaagde de prediker aan voor zijn „mensverachtende houding”. De rechter in Pforzheim ging daarin mee. In haar oordeel betrok zij dat de man niet alleen Bijbelteksten had geciteerd, maar zich uitdrukkelijk ook over de huidige tijd en de lhbti-beweging had uitgesproken. Daarin zag zij een oproep tot haat en volksopruiing.

Een eerdere rechter had de prediker, die in Oostenrijk woont, een boete van 9600 euro opgelegd. Daartegen was hij in hoger beroep gegaan, waarna het OM een boete van 3900 euro had geëist. De rechter in Pforzheim legde hem echter 6000 euro op.

Uit de berichtgeving in de Duitse media wordt niet duidelijk of de prediker bij zijn uitspraken met name praktiserende homoseksuelen voor ogen had of ook mensen met een homoseksuele gerichtheid.

In een andere preek had de prediker gebeden voor de dood van de evangelicale theoloog Lothar Gassmann uit Pforzheim.

De aangeklaagde was niet bij het uitspreken van het vonnis aanwezig. Het oordeel zou nog niet definitief zijn.

Baptistengemeente Zuverlässiges Wort is niet aangesloten bij de Bond van Evangelisch-Vrijkerkelijke Gemeenten in Duitsland. Ze is een Duitse afdeling van een kerk in de Amerikaanse staat Arizona. Haar grondlegger, Anselm Urban, werd in het verleden al eens veroordeeld wegens volksopruiing.