Waddenvereniging betreurt uitstel verbod gaswinning Waddenzee

„Het is mooi dat het kabinet de intentie heeft om geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee toe te staan”, zei Frank Petersen van de Waddenvereniging. „Maar wij snappen niet wat de minister nog met de NAM moet bespreken.” Volgens Petersen wil de NAM sowieso gas gaan winnen bij Ternaard.

„De minister is de enige die haar eigen intentie kan waarmaken. In onze optiek is daarvoor alle informatie beschikbaar”, aldus Petersen.

Hermans heeft het besluit over gaswinning bij Ternaard voorlopig uitgesteld, maar ze sprak wel de intentie uit dat er daar geen gas moet worden gewonnen.