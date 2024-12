Faber ook in belangrijke decembermaand zonder woordvoerders

De PVV-minister heeft van meet af aan grote problemen om een team te vormen dat haar kan bijstaan. Sinds haar aantreden verloor ze om uiteenlopende redenen al drie woordvoerders en wees ze een beoogde vervanger op het allerlaatst af. Op versterking op korte termijn is geen zicht. Een van Fabers resterende woordvoerders heeft zich ziek gemeld en de laatste heeft een andere opdracht gekregen, bevestigt het ministerie. Journalisten moeten vragen voor Faber de rest van het jaar in principe via e-mail stellen.

Volgens het hoofd woordvoering van het departement is sprake van „een samenloop van omstandigheden op een dossier dat continu politiek onder druk staat, en veel aandacht krijgt in de media. We doen er alles aan om persvragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden, en de minister toch zo goed mogelijk te ondersteunen”.

Faber zit ook al die tijd al zonder politiek assistent, de verbindingspersoon tussen bewindspersoon en Tweede Kamer. Die is wel aangesteld, maar krijgt maar geen toegang tot het ministerie en de vertrouwelijke informatie daar. Daarvoor is toestemming van de veiligheidsdiensten nodig.

Oppositiepartijen, coalitiepartners en zelfs haar eigen voorman Geert Wilders voeren de laatste weken de druk op Faber op om nu eens met concreet beleid te komen. Dat er nog weinig is verricht, „ligt niet aan een gebrek aan een woordvoerder of een p.a.”, meent premier Dick Schoof. „Er wordt gewoon snoeihard gewerkt.” Het kabinet en de coalitie hadden nu eenmaal tijd nodig om terug te komen van hun aanvankelijke plan om het noodrecht te gebruiken om snel strenge asielmaatregelen te nemen, stelde hij na afloop van de ministerraad.

„Ik heb vertrouwen in mevrouw Faber, dus de personeelsproblemen, dat wordt opgelost”, zei Schoof. Die mogen voor media „vervelend” zijn, maar „op dit moment is het belangrijkste de capaciteit die nodig is om die wetten te maken”.