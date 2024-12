Friese overheden hoopvol over niet doorgaan gaswinning Ternaard

„De minister heeft breed gehoor gegeven aan de oproep in de parlementen, besturen en raden”, zei de Friese mijnbouwgedeputeerde Friso Douwstra. „Er is nog geen duidelijkheid voor de inwoners van Ternaard, maar afstel van de mijnbouw is een stap dichterbij, dat geeft hoop.”

„Wij waarderen het dat de minister lef toont, maar betreuren dat dit alleen tot uitstel leidt”, zei burgemeester van Noardeast-Fryslân Johannes Kramer. In een persbericht zeggen de drie overheden dat de minister moed toont met dit besluit. Hermans wil nu met de NAM in gesprek om naar een oplossing te zoeken.

Dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân Remco van Maurik benadrukt het effect van gaswinning op de omgeving. Daarnaast staat de Waddenzee op de werelderfgoedlijst van UNESCO en gas- en zoutwinning brengt die status in gevaar, gaf een UNESCO-commissie eerder aan.