Verdachte van brand met drie doden Italië opgepakt in Middelburg

Dit jaar was er een reeks inbraken in huizen en enkele auto’s in onder meer Colijnsplaat, Oostkapelle, Tholen, Wemeldinge, Westkapelle, Yerseke, Dinteloord en Hoeven. De politie kwam na onderzoek de verdachte op het spoor en verbindt hem aan zeventien inbraken en diefstallen dit jaar.

Op 12 september zou de man in Milaan brand hebben gesticht in een winkel met opslagruimte. Er ontstond een grote brand. Na het blussen haalden de hulpdiensten drie doden en een overleden hond uit het gebouw. De Italiaanse politie zette een Europees arrestatiebevel uit naar de Middelburger. Daarnaast zijn er nog andere verdachten rond dit onderzoek, meldt de Nederlandse politie.

De slachtoffers zijn volgens Italiaanse media een vrouw van 18 jaar, haar broer van 17 en een man van 24 jaar. Zij lagen vermoedelijk tijdens de brand in het pand te slapen. Milano Today schreef dinsdag over drie aanhoudingen die dag. Een 34-jarige en een 40-jarige verdachte, een Chinees echtpaar, zouden in Italië zijn aangehouden, de 26-jarige Nederlander in Middelburg. De brand zou volgens meerdere media zijn gesticht omdat de eigenaren van het pand een schuld van zo’n 40.000 of 50.000 euro niet hadden betaald. De Nederlander zou in opdracht van het echtpaar hebben gehandeld en de brand hebben aangestoken. Hij zou niet hebben geweten dat de drie jongeren in het pand waren.

De man is dinsdag aangehouden en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft nog zeker veertien dagen vastzitten, 2 december volgt een snelrechtzaak. Ondertussen toetst een rechtbank in Amsterdam het overleveringsverzoek. Een politiewoordvoerder laat weten dat de man is aangehouden naar aanleiding van het onderzoek naar de inbraken en niet na een verzoek uit Italië. Daar is hij ook verdachte in twee afpersingszaken.