Concert van de week: Sonante Vocale zingt delen van Bachs ”Weihnachts Oratorium” in Culemborg

Het ”Weihnachts Oratorium”, Johann Sebastian Bachs meesterwerk voor Kerst, werd in 1734 gecomponeerd. Het oratorium bestaat uit zes delen. Sonante Vocale voert in de Grote of Barbarakerk in Culemborg de eerste drie delen uit. In ”Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage”, geschreven voor Eerste Kerstdag, wordt de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem verklankt. In deel twee –”Und es waren Hirten in derselben Gegend” voor Tweede Kerstdag– melden de engelen vol vreugde de geboorte van de Heere Jezus aan de herders. In deel drie –”Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen” voor de toenmalige Derde Kerstdag– komt het bezoek van de herders aan Jezus aan bod.

Uitvoerenden zijn naast Sonante Vocale het orkest Capella Maria Barbara, sopraan Petra Stoute, alt Ingeborg Bröcheler, tenor Jasper Dijkstra en bas Florian Just. Patrick Pranger heeft de muzikale leiding.

Het concert op zaterdag 14 december in de Grote of Barbarakerk (Grote Kerkstraat 4) begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 25 euro voor volwassenen.

Voor meer toegangsprijzen en het reserveren van kaarten: sonantevocale.nl