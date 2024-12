KLM vindt krimp Schiphol ‘onbegrijpelijk’

KLM wil de vermindering van geluidsoverlast juist bewerkstelligen met schonere en stillere vliegtuigen in plaats van een lager aantal vluchten. „Het beperken van het aantal vluchten brengt een groot risico op vergeldingsmaatregelen van andere landen met zich mee, die niet alleen de luchtvaart maar ook andere Nederlandse bedrijven zullen treffen”, stelt de maatschappij in een bericht op de website.

KLM zet „grote vraagtekens bij de aannames waarmee het ministerie tot dit getal is gekomen”. „Het besluitvormingsproces voldoet niet aan de eisen van een zorgvuldige Balanced Approach-procedure, waarin het bereiken van het beoogde beleidsdoel centraal staat: geluidsreductie”, schrijft de maatschappij.

Ook BARIN, de branchevereniging voor in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, is fel tegen het besluit. „De minister speelt met vuur. De aannames die ten grondslag liggen aan de berekening zijn incorrect en worden niet gesteund door de sector. BARIN heeft keer op keer gewaarschuwd voor de consequenties van krimp”, zegt voorzitter Marnix Fruitema in een reactie.

Met het aantal van 478.000 voldoet het kabinet nog niet aan de afgesproken 20 procent vermindering geluidshinder. Die gaat niet helemaal overboord, bezweert minister Barry Madlener (Infrastructuur). Het kabinet heeft alleen besloten daar volgend jaar 15 procent van „in te vullen”.