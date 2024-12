Milieudefensie: handelsverdrag is nederlaag voor mens en klimaat

„Het wordt voor multinationals makkelijker om ontbossing te veroorzaken en land in te pikken, ten koste van de bewoners in onder andere het Amazonegebied. Tegelijkertijd creëert het verdrag een nog oneerlijkere positie voor Europese boeren, die het al zwaar te verduren hebben. Regeringspartijen hebben altijd de mond vol gehad over steun voor Nederlandse boeren. Nu zaak dat ze daad bij woord voegen en alles doen om verdrag tegen te gaan”, aldus Donald Pols van Milieudefensie. Frankrijk heeft al toegezegd zich tegen het handelsakkoord te blijven verzetten.

Het verdrag is gesloten met de landen van Mercosur, een vrijhandelszone van Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela.