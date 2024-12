Amsterdam teleurgesteld dat krimp Schiphol niet groter is

Eerder was afgesproken dat het aantal omwonenden dat ernstige geluidhinder heeft van het vliegverkeer, zal dalen met 20 procent. Met dit aantal vluchten wordt dat niet gehaald. „We zien opnieuw dat de geluidhinder en de negatieve effecten daarvan op bewoners rond Schiphol niet serieus worden genomen. Van de beloofde geluidsreductie blijft weinig over en maatregelen worden op de lange baan geschoven” zegt Van Buren.

Amsterdam is voor 20 procent aandeelhouder van de luchthaven. „Amsterdam is niet tegen Schiphol, maar de balans is nu zoek. Daarom blijven wij pleiten voor een forse krimp en een nachtsluiting”, aldus de wethouder. De Nederlandse staat is met 70 procent meerderheidsaandeelhouder.