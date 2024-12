Kabinet ontziet luchtvaart, krimp Schiphol niet nog groter

In september gaf het kabinet al aan dat het aantal toegestane vluchten waarschijnlijk tussen de 475.000 en 485.000 zou komen te liggen. Om dichter in de buurt te komen van het geluidsdoel, hadden dat er eigenlijk nog minder moeten worden, bleek uit nieuwe berekeningen.

Minister Barry Madlener (Infrastructuur) vreest echter dat een maximumaantal onder de eerder afgegeven bandbreedte opnieuw moeilijkheden kan geven met de Europese Commissie, die de plannen moet goedkeuren. Ook zou het „nu een te grote belasting voor de sector zijn”.

„Ik begrijp dat sommige omwonenden hadden gehoopt dat het geluid rond Schiphol verder zou worden ingeperkt”, zegt Madlener. „Aan de andere kant zijn dit voor de sector ingrijpende maatregelen. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit besluit een goede balans hebben bereikt.”

De beoogde afname van de geluidshinder met 20 procent gaat niet helemaal overboord, bezweert Madlener. Het kabinet heeft alleen besloten daar volgend jaar 15 procent van „in te vullen”. De rest moet later worden behaald, maar nog tijdens de huidige kabinetsperiode.

Madlener vindt het „een enorme prestatie” dat de geluidshinder volgend jaar met 15 procent afneemt. „Ook mede dankzij de investeringen van bijvoorbeeld KLM in stillere vliegtuigen. Dus ja, je kunt zeggen het glas is half leeg, maar voor mij is die half vol.”

Ook met het economische belang is volgens Madlener genoeg rekening gehouden. Hij denkt dat een maximum van 478.000 vluchten „ruim voldoende” is voor Schiphol om de rol van overstapluchthaven voor passagiers die naar verre oorden vliegen te kunnen behouden.

Schiphol heeft nu formeel nog ruimte voor 500.000 vluchten per jaar. De verlaging van dat plafond betekent nog niet dat er ook direct minder wordt gevlogen, omdat het huidige maximum niet wordt gehaald. Het aantal vliegbewegingen dit jaar is nog niet bekend, maar vorig jaar waren het er een kleine 442.000.