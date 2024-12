De politie heeft tegen de BBC gezegd dat er „geen plannen” zijn om het beleid door te zetten. De zender berichtte in mei 2023 dat het verbod was aangekondigd via een intern bericht. Daarin stond dat een gladgeschoren gezicht nodig is voor het eventueel dragen van mondkapjes. Er zou wel ruimte zijn voor uitzonderingen, bijvoorbeeld als iemand om religieuze redenen gezichtsbeharing heeft.

Bij de Schotse politievakbond stroomden al snel klachten binnen. De politie schortte de invoering vervolgens op om het beleid opnieuw te beoordelen. Vier agenten ondernamen juridische stappen tegen hun werkgever, omdat zij eerder de opdracht hadden gekregen hun gezichtsbeharing te verwijderen. De mannen kregen in totaal 60.000 pond uitbetaald.