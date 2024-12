Wapenveld neemt noodnachtopvang asielzoekers over van Ugchelen

De opvang is volgens de Gelderse gemeente alleen bedoeld voor overnachten. De asielzoekers worden ’s avonds gebracht en gaan ’s ochtends weer naar Ter Apel. „De noodopvang zal ook niet elke nacht worden gebruikt, maar alleen op de dagen dat Ter Apel te vol zit.” De gekozen locatie ligt in het bosgebied van de Veluwe net buiten Wapenveld. Die plek is goed bereikbaar, de asielzoekers krijgen er privacy en rust, en het heeft geen effect op omwonenden, aldus Heerde.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel mag maximaal 2000 asielzoekers opvangen. Dat aantal wordt de laatste maanden niet meer gehaald. De bezetting schommelt de afgelopen weken tussen 1800 en 1900. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt „in een heel voorzichtige prognose” dat niet verwacht wordt dat het maximumaantal voor het einde van het jaar daar wordt overschreden. De noodnachtopvanglocatie met tweehonderd bedden die in Beilen klaarstaat, wordt momenteel niet gebruikt. Dat zal de eerste uitvalsbasis zijn als het in Ter Apel weer te vol wordt.

De gemeente Heerde neemt de noodopvang over van Apeldoorn. Daar was een leegstaande school in het dorp Ugchelen ingericht als opvang. In de buurt was veel weerstand tegen de komst van de asielzoekers. Zo waren er spandoeken met bezwaren opgehangen. De ingang van het gebouw raakte zwaar beschadigd door een explosief, waardoor de opening werd uitgesteld.

De locatie is twee nachten gebruikt. De eerste nacht verliep rustig, maar de tweede avond werden de asielzoekers en COA-medewerkers „ontvangen door een tiental bewoners die hun ongenoegen uitten over de locatie van de nachtnoodopvang”, meldde de gemeente destijds. Na een gesprek met handhavers, beveiligers en politie werd het weer rustig. Binnen in de locatie hadden mensen geen last gehad van de buurtbewoners, zei het COA.