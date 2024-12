Nog geen onderwijsakkoord, maandag weer overleg over financiering

Om de overheidsfinanciën op orde te houden terwijl geplande bezuinigingen deels worden tegengehouden, zullen de nodige maatregelen „altijd ergens anders weer pijn doen”, aldus ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Het geld moet nu eenmaal ergens anders weer vandaan komen, benadrukte de politica. Ze wil nog niet ingaan op welke bezuinigingen zoal worden voorgesteld. „Eerst maar eens even het hele plaatje hebben en kijken of je het samen eens bent.” Dat is in gesprek met acht partijen al „een pittige uitdaging”.

Volgens Bikker houden de vier oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 elkaar wel vast. Dat helpt ook in de onderhandelingen waarin ze tegenover de regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB staan.

Maandag praten de partijen verder, is de bedoeling. De coalitie en het oppositieverbond moeten ook nog bevestigen welke onderwijsbezuinigingen precies worden voorkomen of verzacht.

De stemming over alle begrotingen zouden eigenlijk afgelopen donderdag plaatsvinden. Omdat er nog geen akkoord is, dat voor de coalitie wel nodig is om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen, zijn de stemmingen uitgesteld. Maar aanstaande donderdag moet de Tweede Kamer wel stemmen over de begroting.