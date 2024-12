Provincies: kabinetsbesluit over buisleidingen is gemiste kans

Binnenland

De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant vinden het een „gemiste kans” dat het kabinet voorlopig slechts twee in plaats van vier buisleidingen wil aanleggen tussen Rotterdam en Limburg. De zogeheten Delta Rhine Corridor, die tot in Duitsland moet doorlopen, is in eerste instantie alleen bedoeld voor ondergronds transport van waterstof en CO2. De plannen om ook direct buizen aan te leggen voor ammoniak en elektriciteitskabels zijn volgens minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) nog niet genoeg uitgewerkt en vallen daarom voorlopig af.