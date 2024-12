VVD in Zuid-Holland wil ‘crisis’ op stroomnet aanpakken met gas

De landelijke netbeheerder TenneT en de regionale beheerders Stedin en Liander maakten donderdag bekend dat Zuid-Holland als laatste provincie in Nederland te maken heeft met netcongestie. Het elektriciteitsnet in vrijwel de hele provincie zit vol en dus komt er een wachtlijst voor grootverbruikers.

De VVD en coalitiepartner GroenLinks-PvdA hebben hierover, samen met PVV en JA21, kritische vragen gesteld aan het Zuid-Hollandse college. Ze willen onder meer weten waarom de Gedeputeerde Staten de situatie van netcongestie niet konden voorkomen.

„We horen overal geluiden dat het stroomnet versterkt moet worden, dat er meer hoogspanningsstations en transformatorhuisjes nodig zijn. Maar zulke projecten verlopen heel stroperig”, aldus Broekhuizen. „We merken dat niet iedereen de urgentie hiervan inziet. We willen dat het Zuid-Hollandse college de regie neemt en alle bureaucratische belemmeringen uit de weg ruimt.” Gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks-PvdA) heeft volgens de VVD de taak om „te zorgen dat we uit deze crisis komen”. Broekhuizen: „Het is alle hens aan dek om het net weer 100 procent te krijgen. We verlangen van de gedeputeerde dat hij naar buiten treedt en zich actief bemoeit met lokale projecten, om te zorgen voor de benodigde versnelling.”

Om het elektriciteitsnet te vergroten en verzwaren, zijn miljarden euro’s nodig. TenneT verwacht dat die uitbreidingen in Zuid-Holland tussen 2032 en 2035 worden afgerond. „We hebben nu onconventionele maatregelen nodig om te voorkomen dat er ‘black-outs’ komen waarbij de stroom uitvalt, dat zou echt onacceptabel zijn”, aldus Broekhuizen. „We denken dan onder meer aan gasgeneratoren die flexibel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld bij nieuwbouwwijken en in de industrie.” Stedin besloot eerder dit jaar al om zulke noodstroomvoorzieningen, die op een fossiele brandstof als gas werken, in te zetten in de provincie Utrecht.