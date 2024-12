Regeringspartij Zuid-Korea nog steeds tegen afzettingsprocedure

Partijleider Han Dong-hoon zei vrijdag dat Yoon uit zijn ambt moet worden gezet, maar sprak niet specifiek zijn steun uit voor de afzettingsprocedure. Volgens Han is er een „groot risico” dat de president opnieuw met „extreme acties” zoals de noodtoestand komt en verkeert het land daardoor in „groot gevaar”. De uitspraken waren opvallend, omdat de partijleider eerder opriep tot een blokkade van de afzettingsprocedure.

Oppositiepartijen hebben een motie over de afzetting ingediend en de stemming vindt zaterdag plaats. Ze zijn met 192 van de 300 zetels te klein om Yoon op eigen kracht weg te sturen. Dat betekent dat minstens acht leden van de regeringspartij zich tegen Yoon moeten keren om de benodigde tweederdemeerderheid te behalen. Als de motie wordt aangenomen, beslist een constitutioneel hof of Yoon uit zijn ambt wordt ontheven of zijn werk mag hervatten.