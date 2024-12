Het hoogste waarschuwingsniveau geldt in Mayo, Clare, Galway, Donegal, Leitrim en Sligo. Code rood is vrijdagavond laat tot zaterdagnacht van kracht. De weerdienst waarschuwt voor omvallende bomen, gevaarlijke omstandigheden in het verkeer en mogelijke schade aan infrastructuur. Ook zaterdag gelden nog waarschuwingen. Dan geldt in het grootste deel van Ierland code oranje.

Het Britse Met Office heeft ook code rood afgegeven voor storm Darragh. Volgens de BBC is dat zeldzaam. De waarschuwing geldt voor de west- en zuidkust van Wales en is zaterdag tussen 03.00 en 11.00 uur van kracht. Er wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke omstandigheden. In de gebieden worden windstoten tot 144 kilometer per uur verwacht, wat kan zorgen voor rondvliegend puin en omvallende bomen. Ook wordt verwacht dat de wind grote golven, stroomstoringen en schade aan gebouwen kan veroorzaken. In de rest van het Verenigd Koninkrijk geldt zaterdag code geel.