Stormvloedkering Ramspol gesloten om harde wind en hoog water

Door de sluiting van stormvloedkering Ramspol is het scheepvaartverkeer tot in de namiddag gestremd. „Een combinatie van windstoten en neerslag zorgt voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer. Als het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 centimeter boven NAP sluit de stormvloedkering Ramspol automatisch”, aldus Rijkswaterstaat.

De opblaasbare dam sluit bij hoogwater het Zwarte Meer af van het Ketelmeer. De stuw van zeer stevig rubber is tien meter hoog wanneer hij met lucht is volgepompt. „Het sluiten van de Ramspolkering voorkomt daarmee dat water verder het Zwarte Meer en Zwarte Water instroomt. Dat is nodig voor de veiligheid tegen overstromingen in onder andere Zwartsluis, Genemuiden en Zwolle.”

Het is dit stormseizoen de tweede keer dat de kering is gesloten. Ook bij storm Conall eind november sloot de kering.

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel, die in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.00 uur werd gesloten, moet het laagstgelegen deel van Nederland beschermen, waaronder de Zuidplaspolder. De kering gaat vrijdag naar verwachting rond 14.00 uur weer open, aldus Rijkswaterstaat.