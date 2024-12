Staatssecretaris heeft ‘nog geen beeld’ bij oplossing spaartaks

Sinds de Hoge Raad een streep zette door de manier waarop de afgelopen jaren het rendement op vermogen werd belast, wordt gewerkt aan een nieuw stelsel. Daarbij moet worden uitgegaan van daadwerkelijk behaald rendement op spaargeld of beleggingen in plaats van het veronderstelde rendement waarop het huidige stelsel is gebaseerd.

De Raad van State kwam deze week met een zeer kritisch advies. De belangrijkste raadgever van kabinet en Tweede Kamer waarschuwde daarin dat het voorliggende wetsvoorstel veel te ingewikkeld is en daardoor niet uitvoerbaar. De Belastingdienst waarschuwde daar eerder ook al voor.

Daarmee zit het kabinet in feite klem, erkent ook Van Oostenbruggen. Het oude stelsel is door de rechter onrechtmatig verklaard en het nieuwe kent nog te veel complicaties om te worden ingevoerd. Intussen kost het de staatskas jaarlijks honderden miljoenen euro’s zolang een nieuw stelsel van belastingheffing uitblijft.

Van Oostenbruggen hoopt volgende maand te kunnen zeggen welke richting hij opgaat. „We gaan van alle opties de minst slechte kiezen”, zei hij. „Dat is dus niet degene die het makkelijkst uitvoerbaar is, of het meest opbrengt, of het minst belastend is voor burgers qua doenvermogen.” Al deze facetten zullen worden meegewogen, verzekerde hij.