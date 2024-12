Syrische rebellen rukken op naar Homs

De rebellen, aangevoerd door strijders van Hayat Tahrir al-Sham (HTS), openden vorige week een nieuw offensief en hebben sindsdien razendsnel gebied veroverd op het regeringsleger van Bashar al Assad. Donderdag zei het leger zich te hebben teruggetrokken uit Hama, ook een grote en belangrijke stad. Vanaf daar is het nog 40 kilometer in rechte lijn naar het zuiden tot Homs.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn al duizenden mensen de stad ontvlucht om de naderende strijd te ontlopen. Het in Engeland gevestigde SOHR stelt dat de meeste vluchtelingen naar het kustgebied zijn getrokken, dat onder controle staat van Assads regime. Maar als de rebellen Homs veroveren kunnen ze ook alle grote wegen van de kust naar het binnenland afsnijden. Het regeringsleger zegt aanvallen uit te voeren op „terroristische voertuigen en bijeenkomsten” in de provincie Hama en samen met Rusland luchtaanvallen uit te voeren.

In de buurt van Homs zijn vrijdagochtend ook twee grensovergangen tussen Libanon en Syrië beschoten. Volgens de Libanese autoriteiten zat Israël achter die aanval.

Door de NOS geverifieerde beelden laten zien hoe rebellen Talbiseh bereiken, een stad zo’n 10 kilometer van Homs.

De rebellen willen de regering van Assad omverwerpen. „Als we het over doelstellingen hebben, blijft het doel van de revolutie het omverwerpen van dit regime. Het is ons recht om alle beschikbare middelen te gebruiken om dat doel te bereiken,” zei HTS-leider Abu Mohammed al Jolani tegen nieuwszender CNN. Syriërs kwamen in 2011 in opstand tegen Assad.

De Syrische burgeroorlog heeft 300.000 tot 500.000 mensen het leven gekost. In de afgelopen jaren zijn ook miljoenen Syriërs op de vlucht geslagen, minstens 6,4 miljoen naar het buitenland. De Verenigde Naties schat dat 280.000 mensen ontheemd zijn geraakt sinds het geweld ruim een week geleden oplaaide. Dit aantal kan volgens de organisatie oplopen tot 1,5 miljoen.