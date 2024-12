Financiering op tafel bij onderhandeling over onderwijsbegroting

„We hebben op de inhoud elkaar echt heel dicht genaderd”, zei SGP-voorman Chris Stoffer vlak voor het gesprek. „En dan moet je natuurlijk ook gaan kijken: waar gaat dat ten koste van.” Stoffer zit samen met de leiders van CDA, ChristenUnie en JA21 aan tafel met de regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Het kabinet is alleen zijdelings betrokken bij de onderhandelingen.

Stoffer erkende dat het zogenoemde dekkingsvraagstuk een belangrijke is en pijnlijk kan zijn. „Dat kan zo moeizaam zijn dat je denkt: dat kunnen we niet dragen. Maar dat gaan we vandaag zien.” Desgevraagd zei hij ook dat de financiering niet het enige punt is waarover de partijen nog moeten onderhandelen. „Op de inhoud zijn we er ook nog niet 100 procent uit.”