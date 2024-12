CNV: meerderheid werkgevers voert geen vrouwvriendelijk beleid

Volgens bestuurder Justine Feitsma van CNV is het zeer onverstandig dat werkgevers nauwelijks vrouwvriendelijk beleid voeren. „Vrouwen verzuimen gemiddeld tot 40 procent meer dan mannen, blijkt uit CBS-cijfers. Dit kost werkgevers jaarlijks miljarden”, waarschuwt Feitsma. Ook is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij vrouwen veel hoger dan bij mannen. „Het feit dat de meeste werkgevers geen vrouwvriendelijk beleid voeren is niet alleen ten nadele van alle vrouwen, maar ook een peperdure keuze.”

Tienduizenden vrouwen werken volgens Feitsma dagelijks met pijn en fysieke klachten als gevolg van menstruatie, zwangerschap of overgang. „Werkgeversorganisaties en overheid vinden dat vrouwen meer uren moeten draaien. Maar niemand hoor je over een vrouwvriendelijke werkplek.”

Het CNV maakt zich vooral zorgen over sectoren waar sprake is van fysiek zwaar of gevaarlijk werk. Bij slechts 6 procent krijgen vrouwen andere hulpmiddelen dan mannen. Twee op de drie stellen dat zwangere vrouwen niet vrijgesteld zijn van fysiek zwaar werk en bij 60 procent wordt er überhaupt geen rekening gehouden met zwangere vrouwen.

De helft van de vrouwen ervaart de combinatie werk en zwangerschap als zwaar. 56 procent stuit op onbegrip van de werkgever als zij met zwangerschapsklachten kampt en 80 procent krijgt geen aangepast werk tijdens de zwangerschap. Wie terugkomt van zwangerschapsverlof, kan bovendien niet altijd rekenen op een warm welkom. Bij 89 procent van de vrouwen neemt de werkgever geen maatregelen waardoor ze hun werk weer goed op konden pakken. Een op de drie geeft aan dat een dergelijk beleid haar wel zou hebben geholpen om het werk sneller en beter weer op te pakken.