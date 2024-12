Trump kiest voormalig senator als ambassadeur in China

„David brengt waardevolle expertise mee om onze relatie met China te helpen opbouwen. Hij heeft in Singapore en Hongkong gewoond en een groot deel van zijn carrière in Azië en China gewerkt”, aldus Trump. „Hij zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van mijn strategie om de vrede in de regio te handhaven en een productieve werkrelatie met de Chinese leiders te onderhouden.”

Trump, die op 20 januari 2025 als president aantreedt, heeft gezegd dat hij een extra invoerheffing van 10 procent te willen rekenen voor Chinese goederen, tenzij Beijing meer doet om de handel in de zeer verslavende drug fentanyl te stoppen.

Hij dreigde tijdens zijn verkiezingscampagne ook met invoerheffingen van meer dan 60 procent op Chinese goederen.