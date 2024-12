President Zuid-Korea verliest steun van partijleider

„Ik geloof dat de onmiddellijke schorsing van het ambt van president Yoon Suk-yeol noodzakelijk is om de Republiek Korea te beschermen in het licht van de nieuw onthulde feiten”, verklaarde Han. Hij zei vrijdag na een partijbijeenkomst in het parlement dat Yoon opdracht had gegeven tot de arrestatie van prominente politici omdat zij tijdens de noodtoestand tot de „anti-staatstroepen” behoorden.

Het presidentieel kantoor ontkent dat een dergelijk bevel is gegeven, meldt Yonhap. Het Zuid-Koreaanse persbureau bericht ook dat Yoon en Han vrijdag een overleg hebben gehad in het presidentieel paleis. Dat zou op verzoek zijn geweest van de president.

Yoon schokte de natie en de regerende PPP eerder door dinsdag de militaire noodtoestand af te kondigen. Volgens de president stortte de oppositie het land in chaos. Yoon moest de omstreden maatregel na zes uur weer intrekken nadat het parlement dat met een stemming had geëist. Oppositiepartijen begonnen daarna een afzettingsprocedure tegen de president.

Het parlement stemt zaterdag over de politieke toekomst van Yoon. De motie over de afzetting wordt aangenomen bij een tweederdemeerderheid. De oppositie beschikt over 192 van de 300 zetels, de PPP heeft er 108. Als de motie genoeg steun krijgt, wordt Yoon op non-actief gesteld en tijdelijk vervangen door de premier. Het constitutioneel hof bepaalt daarna binnen zes maanden of de president wel of niet wordt afgezet.