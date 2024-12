Amnesty verwerpt kritiek van Israëlische tak op genocide-rapport

Die lokale afdeling liet donderdag weten afstand te nemen van de belangrijkste conclusie van het rapport: dat Israël genocide pleegt op de Palestijnse bevolking in Gaza. Ook zei Amnesty Israël dat het niet betrokken was geweest bij het onderzoek. Het internationale secretariaat spreekt dat tegen. „Amnesty International heeft de afgelopen veertien maanden consequent samengewerkt met Amnesty Israël en om hun feedback gevraagd tijdens het hele proces van totstandkoming van dit rapport. Bepalen of een situatie genocide is, is een kwestie van internationaal recht, niet van mening.”

Dat sommigen bij Amnesty Israël het niet eens zijn met de conclusies van het rapport, noemt de ngo „uitzonderlijk”. Bovendien stelt de mensenrechtenorganisatie dat de beschuldigingen over het monddood maken van Palestijnse geluiden bij de organisatie „onacceptabel” zijn.

De Israëlische tak erkende dat er binnen de afdeling ook mensen waren die wel van mening zijn dat er genoeg bewijs is voor een genocide.