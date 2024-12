Volgens Qassem vechten Assads troepen tegen „terroristische groepen” die het regime in Syrië omver willen werpen. „Het gaat ze niet lukken om hun doelen te bereiken, ondanks wat ze in de afgelopen dagen hebben bereikt. En wij als Hezbollah zullen aan de zijde van Syrië staan.”

In Libanon ging vorige week juist een staakt-het-vuren in tussen Israël en Hezbollah, nadat die elkaar meer dan een jaar lang hadden beschoten. Waarnemers suggereerden dat de verzwakte positie van Hezbollah een van de redenen zou kunnen zijn dat de rebellen juist nu een nieuw offensief zijn begonnen. Hezbollah is net als het Syrische regime pro-Iraans en was de laatste jaren een belangrijke militaire bondgenoot.