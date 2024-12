Voorlopig geen nieuwe stroomkabel tussen Rotterdam en Limburg

De gelijkstroomkabels zijn geschrapt uit het project dat de Delta Rhine Corridor heet, omdat dat anders vertraging tot 2040 zou kunnen oplopen. Doordat de stroomverbinding er voorlopig niet komt, „komt het tijdig beschikbaar hebben van voldoende groene energie in Nederland en energieonafhankelijkheid verder onder druk te staan”, schrijft Hermans. Ook de drukte op het stroomnet en de elektrificatie van de Limburgse industrie kunnen er last van hebben.

Hermans wil „met spoed” naar nieuwe routes voor de kabels kijken, maar weet al dat er weinig plek is. Met een heel nieuw onderzoek naar de route duurt het waarschijnlijk nog tot 2040 voor de stroomverbinding er is, maar Hermans’ ministerie kijkt of het sneller kan.

De Delta Rhine Corridor moet lopen van Rotterdam naar Zuid-Limburg en verder naar Duitsland. Oorspronkelijk zouden er verbindingen voor waterstof, CO2, ammoniak en elektriciteit komen. Het project had in 2028 al af moeten zijn, maar afgelopen zomer meldde Hermans’ voorganger Rob Jetten al dat het project was vertraagd.

Ook de pijplijn voor ammoniak wordt geschrapt, schrijft Hermans. Net als de stroomkabels was deze pijplijn niet ver genoeg uitgewerkt om ermee door te gaan. Er is nog wel ruimte om later alsnog een leiding voor ammoniak aan te leggen.

De buisleidingen voor CO2 en waterstof blijven dus over. „Deze buisleidingen heeft de industrie nodig om op korte termijn te verduurzamen”, schrijft Hermans. Rond 2033 moeten beide leidingen af zijn.