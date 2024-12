Israëlische tak Amnesty neemt afstand van beschuldiging genocide

Amnesty Israël wil „op basis van de informatie die voor ons beschikbaar is” nog niet zo ver gaan. Wel schrijft de lokale tak in een verklaring dat er mogelijk „ernstige misdaden” worden gepleegd in Gaza. Die zouden moeten worden onderzocht.

De Israëlische afdeling was niet betrokken bij het onderzoek of de financiering daarvan, staat in de verklaring. Een minderheid van de leden van de tak ziet wel genoeg bewijs voor een genocide. „We vinden het belangrijk om ook ruimte te geven aan de stemmen van de minderheid binnen onze afdeling”, staat in de verklaring.

Amnesty Israël omschrijft zichzelf als een „onafhankelijke vereniging die geregistreerd staat in Israël”.